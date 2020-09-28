2020/09/28 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت شبكة قنوات بي أن سبورتس الإخبارية، عن تطبيق تقنية الـ”فار” في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.وصعد إلى دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا الرباعي النصر والأهلي السعودي وباختاكور وبرسبوليس.ونشرت شبكة قنوات بي إن سبورتس على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “دوري أبطال آسيا، اعتماد تقنية حكم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتماد تقنية “فار” لأول مرة في دوري ابطال آسيا المركز الخبري الوطني.

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