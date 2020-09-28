واشنطن تعلق على اتفاق تبادل الأسرى في اليمن

2020/09/28 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الأميركي في اليمن، كريستوفر هنزل، الاثنين، في تغريدة عبر تويتر، إنه يشيد بجهود الأمم المتحدة التي توصلت إلى اتفاق حول إطلاق سراح المعتقلين بين طرفي النزاع في اليمن.

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