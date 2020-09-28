الغانمي من بابل : المحافظة تعاني من نشاط الجريمة المنظمة وبطريقة باتت تهديدا واضحا لممتلكات المواطنين

2020/09/28 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلة/نينا/اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي أن بابل تعاني زيادة في نشاط الجريمة المنظمة وبطريقة باتت تهديدا واضاحا لممتلكات الناس.وقال الغانمي في مؤتمر صحفي" أن فترة الحجر الصحي الماضية والأزمة الاقتصادية التي رافقتها شكلتا سببا رئيسيا لانتشار الجريمه المنظمه وعودة نشاط الخلايا الإرهابية مما دفع الوزارة إلى تعزيز القوات الأمنية المشاركه في الزيارة الأربعينية.واضاف أن الخطة الأمنية ستتضمن ضربات استباقية لاوكار محددة ستقلل من خطر العصابات سواء إرهابية ام غيرها وتامين الطريق الذي سيسلكه الزائرون من والى كربلاء عبر بابل"./انتهى

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