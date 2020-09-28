2020/09/28 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ القت مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على عصابة تمتلك معملاً لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات المسروقة.وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انها القت القبض على عصابة مكونة من ثمانية متهمين بالجرم المشهود، وقد تبين أن هذه العصابة تمتلك معملا لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات المسروقة، كما تقوم بتزوير الكتب والمحررات والمستمسكات الرسمية".



واضافت:" كما ضبطت بحوزتهم عجلات غير اصولية واسلحة نارية ولوحات مزورة ومتوأمة واختام عادية واخرى حرارية لمجموعة من دوائر المرور وكتاب العدل والوزارات".وتابعت:" ان وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه بضبط هذه المواد جميعاً بمحاضر اصولية تمهيدا لاحالة المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".واشارت الى" ان هذه العملية النوعية تأتي بعد تفعيل عمل المصادر وضبط اكثر من 75 عجلة بارقام متوأمة ومستمسكات ووكالات وسنويات مزورة، ولدى التعمق مع حائزيها بالتحقيق تبين وجود هذه العصابة الاجرامية التي تملك معملا مختصا بصناعة اللوحات المزورة للعجلات المسروقة وغير الاصولية وبضمنها الحكومية"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة تمتلك معملاً لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات المسروقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة تمتلك معملاً لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات المسروقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).