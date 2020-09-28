قيادي في الحرس الثوري: اميركا لم تتلق بعد الرد على اغتيال الشهيد سليماني

2020/09/28 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مساعد شؤون التنسيق في حرس الثورة الاسلامية العميد محمد رضا نقدي ان الرد على اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني هو ان تغادر اميركا المنطقة وستغادر،...

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