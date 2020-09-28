مصدر أمني: سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل بالقرب من مطار بغداد

2020/09/28 | 17:56 - المصدر: السومرية نيوز

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سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي

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