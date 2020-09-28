2020/09/28 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..قرر رئيس نادي بيرسبوليس الإيراني، رسول بناه، تخصيص مكافئة لفريق النادي الكروي بعد الإنجاز الذي حققه بالتأهل الى ربع نهائي دوري ابطال آسيا.وذكر الموقع الرسمي للنادي ان “رئيس النادي توجه إلى قطر وعقد اجتماعاً مع اعضاء الفريق، حيث احتفل معهم بعد التأهل الى ربع نهائي دوري ابطال آسيا”.وأوضح أن “من بين المسائل التي ناقشها بناه هي عاد التمويل لتسوية مطالبات المدرب السابق برانكو إيفانكوفيتش وتخصيص مكافاة للفريق، فضلاً عن متابعة الأمور المتعلقة بإضفاء الطابع المهني وخصخصة نادي بيرسيبوليس إلى طهران”.يذكر ان بيرسبوليس سيواجه باختاكور الاوزبكي في دور ربع النهائي من المسابقة في الـ30 من شهر أيلول الجاري.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس بيرسبوليس الإيراني يصرف مكافأة مالية للاعبي الفريق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس بيرسبوليس الإيراني يصرف مكافأة مالية للاعبي الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).