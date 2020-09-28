الصحة العالمية توجه نصائح للعراق بخصوص الموجة الثانية من كورونا.. وخبير فيها يحذر

2020/09/28 | 17:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدمت ممثلية منظمة الصحة العالمية، وصايا للحكومة العراقية قبل حلول موجة وباء كورونا الثانية في الخريف والشتاء المقبلين، في وقت حذر خبير من المنظمة الدولية من زيادة كبيرة بالاصابات في العراق داعيا لإجراءات اكثر صرامة .

وقال ممثل الصحة العالمية في العراق، د.



أدهم اسماعيل في مقابلة متلفزة تابع تفاصيلها "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (28 ايلول 2020 ) إن عدم "التزام العراقيين بالوقاية عبر ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للفترة المقبلة خاصة مع الدخول للأجواء الباردة التي تنشط فيها الفيروسات سيمهد لإنهيار اقتصادي وتأثير كبير على الحياة الاجتماعية".

وأضاف اسماعيل إن " الوعي كان جيد جدا مع بدء دخول الوباء، وفي الاشهر الأولى وتسبب بعدد اصابات طفيف، لكن الآن الوضع اختلف وهو غريب جدا، وربما حصل بسبب اخبار ونصائح خاطئة، ومن بينها دعوة الناس الى عدم لبس الكمامة لأنه مضر ويسمح بدخول ثاني اوكسيد الكاربون الى الجسم، هذا الامر غير دقيق وغير صحيح بالمرة".

ووجه إسماعيل عدة مقترحات للحكومة العراقية حول موجة كورونا المتوقعة في الخريف والشتاء، أولها بث رسائل توعية على الارض مختلفة عن السابق، حيث يجب ان تنزل الحكومة على الأرض، وثانيها زيادة الاختبارات اليومية لـ 50-60 ألفا عبر المسح الميداني الشامل وخاصة في المناطق الشعبية وثالثها التواصل مع من يتلقون العلاج في المنازل".

وشدد في "نقطة رابعة على وجوب تشديد الاجراءات على الحدود لأن الإهمال سمح بدخول مصابين من الخارج".

وأكد في نقطة خامسة على "وجوب الغاء الافراح ومجالس العزاء كليا، لأنها بؤرة للوباء ، يجب الغاء التجمعات وفرض غرامات عالية وعقوبات تصل الى السجن".

ورأى إن "التجمع الذي حدث في عاشوراء تسبب بزيادة الاصابات في المدن التي احتضنت زائرين ويجب ان يتم التعامل مع الاربعينية بوعي والتزام كامل بالوقاية".

واقترح في نقطة سادسة تحسين اساليب التعامل مع الاوبئة داخل المستشفيات وان تعزل الغرف التي يتواجد فيها مصابون لمنع انتقال الفيروس لباقي المرضى".

وفيما يتعلق بالزيارة الاربعينية أكد ان "الصحة العالمية ستنشر فرق توعية في المدن المقدسة اثناء الزيارة الاربعينية لتوعية الناس بخطورة عدم الوقاية ودحض الشائعات".

وكانت منظمة الصحة العالمية، وجهت في وقت سابق رسالة الى العراقيين بشأن الموجة الثانية من وباء "كورونا" واللقاح المنتظر.

و قال اسماعيل ان "لقاح اوكسفورد البريطاني اكثر لقاح متقدم ووصل في اختباراته للمرحلة الرابعة والاخيرة، وهو سيتوفر في 97 دولة بينها العراق في حال التأكد من امانه وفاعليته"، مضيفا ان "هذا اللقاح لن ينتج او يتاح حتى مطلع العام القادم ولن يمنح لجميع المواطنين لان كمية ما يتوفر لن تزيد عن 20% لأن الطلب العالمي كبير جدا".

وشدد بالقول "لن يكون بالامكان منح جميع العراقيين لقاح كورونا حتى نهاية العام 2021"، مؤكدا ان "مرحلة الحظر والاغلاق التام لن يعاد العمل بها في العراق".

من جانبه، أكد خبير في منظمة الصحة العالمية، الاحد، أن وضع فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق، وأن ملايين الناس ما زالوا عرضة لخطر الفيروس الذي أودى بحياة نحو مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم.

وقال استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، في تصريحات صحفية، أن وضع فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد- 19، في إقليم شرق المتوسط، "مقلق بشدة" بعد أن سجل ارتفاعا في أعداد الإصابات قدرت بنحو 2.3 مليون حالة، و60 ألف حالة وفاة، وذلك بعد 9 أشهر من رصده في الصين.

وفي الوقت الذي حذر الخولي من أن "ملايين الناس لا يزالوا في خطر" بسبب كورونا، أعرب عن أمله في التوصل للقاح "آمن وفعال" مضاد للفيروس بحلول منتصف عام 2021.

وقال المسؤول في منظمة الصحة العالمية، في تشخيصه للوضع الحالي لانتشار كورونا في إقليم شرق المتوسط، إن "عدد حالات الإصابة يزداد كل يوم، كما أن الزيادة الكبيرة لأعداد الحالات في بعض البلدان، مثل العراق، ، تثير قلقا بالغا، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

وأضاف الخولي: "لم يعد يكفي أن تقتصر الاختبارات على الأشخاص الذين يتوجهون إلى المستشفيات والعيادات وتظهر عليهم بالفعل أعراض الإصابة، فكلما ارتفع عدد الأشخاص الذين يخضعون للاختبار، ارتفع عدد الحالات التي تكتشف وتعزل بشكل ملائم، وكلما ارتفع عدد المخالطين الذين يجري تتبُّعهم، زادت فعالية جهود احتواء العدوى".

وإزاء الارتفاع في أعداد إصابات كورونا، طالب الخولي الحكومات بضرورة إيجاد سبل للتصدي لعودة ظهور حالات كوفيد-19، وللحد من انتشار العدوى، وذلك بمضاعفة الجهود لاكتشاف المزيد من الحالات وإجراء المزيد من الاختبارات، وتتبع المخالطين وتوفير العلاج والرعاية الداعمة.

وواصل قائلا: "كما يجب على الأفراد والمجتمعات التحلي باليقظة دائماً، فلا يزال ملايين الناس في خطر، ولا بد من الالتزام الصارم بالتدابير الاجتماعية، مثل ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد البدني، واتباع تدابير النظافة الشخصية الصحيحة".

وبسؤاله عن اقتراب العالم من إنتاج لقاح ضد كورونا في ظل زيادة أعداد المصابين، أجاب المسؤول في منظمة الصحة العالمية: "نحن أقرب من ذي قبل لتطوير لقاح مأمون وفعال مضاد لكوفيد-19".

وأوضح: "هناك 180 لقاحاً من اللقاحات المرشحة في إطار تجارب التضامن التي نسقتها منظمة الصحة العالمية، ومن بين هذه اللقاحات قرابة 35 لقاحا دخلت المرحلة الثالثة من التجارب أي المرحلة المعنية باختبار اللقاح سريريا على البشر؛ لضمان مأمونية وسلامة اللقاح وفعاليته، وهذه أكبر محفظة للقاحات على الإطلاق".

وبشأن إمكانية التوصل قريبا لعلاج مرض كوفيد 19، أفاد المسؤول الأممي بأنه لا تزال الجهود تتواصل لتطوير العلاج للمرض، مضيفا "وكما نعلم فقد أطلقت المنظمة وشركاؤها تجارب التضامن لتسريع الوصول لدواء فعال من خلال تجريب عدة أدوية كانت تستخدم بالأساس لعلاج أمراض أخرى وتم استخدامها لتخفيف أعراض كوفيد-19".

وكشف الخولي أن هذه التجارب خلصت إلى استبعاد الأدوية التي لم تثبت فعاليتها مثل الكلوروكوين، وحتى الآن لم يصل الخبراء والشركات المنتجة للأدوية إلى دواء خصيصاً لكوفيد-19

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