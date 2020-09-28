زمن موناليزا الحزينة: الفصل التاسع/ 1 - دلور ميقري

2020/09/28 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري كأيّ شخصٍ ترعرعَ في الريف الدمشقيّ المزدهر، حقَّ للسيّدة سارة أن تُدهِشَ، بما تمتعت به من صحّة، لدّاتها اللواتي كنّ يتكلمن أمامها عن لائحة طويلة من أمراضهن.



حتى فترة خطبة كلّ من ابنيها، فَدو وجمّو، كانت ذاكرتها متألقة، مُثقلة بأحداثٍ تجري في خفّةٍ على لسانها في مناسباتٍ معيّنة.



لكن جرحَ روحها غير المندمل بعدُ، كان فقدانها لابنها، مستو، وهوَ لمّا يبلغ سنّ العشرين، وذلك بسبب رصاصة طائشة من غدّارة أح ......





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