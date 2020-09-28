لا يصلح للعراق سوى دستور علماني - عصمت موجد الشعلان

2020/09/28 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان تكبد المحتل الانكلو امريكي للعراق في 9 نيسان عام 2003 خسائر كبيرة بالارواح والمعدات الحربية وانكشاف كذبة امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل ودعم الارهاب، حركت الجماهير في كلتا الدولتين ودول عديدة للتظاهر ضد الحرب واحتلال العراق، وتراجع عدد الدول المؤيدة للحرب، و الحرب هذه مخالفة للبند الرابع المادة الثانية من القانون الدولي الذي ينص: لا يحق لدولة عضو في الامم المتحدة من تهديد او استعمال القوة ......





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