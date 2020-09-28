العراق الى أين - عبد الفتاح علي رضا

2020/09/28 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الفتاح_علي_رضا العراق إلى أينمنذ الاحتلال الأمريكي للعراق وإسقاط نظام صدام حسين والعراق من سيء إلى أسوء.



ولا يبدو في الأفق وعلى المدى القريب أن هناك أمل في خروجه من هذه الازمة التي يمر بها.إن هناك عوامل داخلية وإقليمية ودولية تحول دون الخروج من هذا الوضع المتأزم.على الصعيد الداخلي توجد الدولة العميقة للمليشبات العراقيه التابعة لإيران واالتي تمتلك القوة والمال والنفوذ السياسي الذي يؤهلها أن تتحكم بأ ......





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