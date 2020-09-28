بالصور.. مراسم اربعينية البروفيسور محمد كساس في السليمانية

2020/09/28 | 18:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت اليوم الاثنين 28/9/2020، مراسم اربعينية البيشمركة والاستاذ الجامعي والبروفيسور محمد كساس جباري، بحضور مسؤولي مركز 1 لتنظيمات السليمانية و12 لتنظيمات جمجمال للاتحاد الوطني الكوردستاني والمحافظ ورئيس مجلس محافظة السليمانية وعدد ملفت من اساتذة جامعة السليمانية، وذلك في قاعة كلية اللغة بجامعة السليمانية.

وجرى جلال المراسيم وضع اكليل من الورد للرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي تقديرا ووفاء للبروفيسور الراحل وبعد ذلك سلطت رئاسة جامعة السليمانية في كلمة الضوء على عدة محطات من العمل الاكاديمي للبروفيسور محمد كساس.

كما وتم عرض فيلم وثائقي قصير عن حياة وعمل ونضال البيشمركة والاكاديمي البروفيسور محمد كساس.

PUKmedia خاص

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