مصدر أمني: سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل بالقرب من مطار بغداد (صورة)

2020/09/28 | 18:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “صاروخ كاتيوشا سقط على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي”.

واضاف ان “المعلومات الاولية تشير الى سقوط ضحايا”.

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