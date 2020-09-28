مقتل والي الجبل واثنين من مرافقيه بجبال حمرين

2020/09/28 | 18:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل والي الجبل بداعش واثنين من مرافقيه بقضاء خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال وسام البياتي مدير الاعلام والتوجيه العسكري في اللواء ٥٢ حشد شعبي في بيان، ان "قوة من اللواء بالتنسيق مع استخبارات الداخلية، تمكنت من قتل الارهابي المعروف بـ( ابو جندل ) والي الجبل واثنين من مرافقيه بكمين محكم بقاطع جبال حمرين التابع لقضاء خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين".

واضاف البيان، ان "عمليات نوعية واستباقية سيتم تنفيذها قريباً ضد عناصر تنظيم داعش الارهابي".

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