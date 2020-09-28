ثقافة التغيير – تكنولوجياتها ومستقبلياتها عند العلماء والمفكرين 4/2: مكانة -التغيير- فيما قبل ومابعد التكنولوجيا (ب- فى حركية المعرفة) - محمد رؤوف حامد

2020/09/28 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_رؤوف_حامد يمثل الطرح الحالى استكمالا للمقال الثانى ضمن سلسلة من أربع مقالات تتعلق بثقافة التغيير, وكان الجزء الأسبق من هذا المقال قد تناول مكانة المنهج العلمى فى "التغيير".



ثانيا) فى حركية المعرفة:"لايمكن التوصل الى حل لأى مشكلة من نفس مستوى الوعى الذى أوجدها" البرت أينشتاينتمهيد: مع إرتفاع منسوب المعرفة العام ......





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