استراتيجية الإعلام البريطاني: ما الذي جاء في وثائق Anonymous عن سوريا

2020/09/28 | 18:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_این]قامت السلطات البريطانية، بعد اندلاع النزاع في سوريا، بتشكيل بنية تحتية إعلامية واسعة النطاق لتشويه سمعة الحكومة السورية.

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