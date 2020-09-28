2020/09/28 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…اكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان وزارة المالية غير قادرة على تغطية رواتب الموظفين لشهر ايلول الجاري.وقال عضو اللجنة صادق السلطاني في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “رواتب الموظفين لن تعطى بشكل كامل خلال الشهر الحالي ووزارة المالية غير قادرة على تغطيتها”، لافتا الى ان “مشروع الاقراض الداخلي المقدم من قبل وزير المالية متاخر”.واضاف ان “اللجنة المالية غير مسؤولة عن الاجراءات التنفيذية لوزارة المالية بشأن صرف الرواتب”، مبينا ان “الاقراض الداخلي او الخارجيي لن يحل ازمة التمويل في العراق”.وأصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، بيانا أكدت فيه التزامها بالعمل على تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية: المالية غير قادرة على تغطية رواتب شهر ايلول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية: المالية غير قادرة على تغطية رواتب شهر ايلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).