صحة الكرخ  توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”662″ المسجلة اليوم

2020/09/28 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي الخاص باصابات كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقت “تقدم” منه، ان “اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبرات الدائرة بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 662 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 33

ابو دشير —————— 7

الاسكان —————— 5

الاعلام —————— 33

البياع —————— 10

التاجي —————— 12

التراث —————— 3

الحارثية —————— 3

الحرية —————— 40

الخطيب —————— 2

الدورة -———-—— 67

الرحمانية —————— 4

السيدية —————— 5

الشرطة الخامسة ——- 2

الشعلة —————— 17

الصالحية —————— 4

الطارمية —————— 13

الطوبجي —————— 2

العامرية —————— 7

العطيفية —————— 1

العلاوي ——————- 4

الغزالية —————— 34

القادسية —————— 16

الكاظمية -—————- 56

الكـرخ ———————- 2

اللطيفية —————— 3

المحمودية ————— 33

المشاهدة ————— 1

المعالف —————— 2

المنصور —————- 36

المواصلات -————- 2

الوشاش ——-———- 14

اليرموك ——-——— 19

جكوك —————- 2

حي الجامعة ————- 14

حي الجهاد ————— 43

حي الخضراء -———— 29

حي العامل ————— 36

حي العدل ——-——- 12

حي الفرات —————- 3

شارع حيفا ——–— 5

كرادة مريم ————— 8

ناحية الرشيد ———— 1

جانب الرصافة -——— 9

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة الديوانية -—— 1

محافظة بابل -——— 1

محافطة صلاح الدين—- 2

محافظة ميسان ——— 1

الشفاء :

802

الوفيات:

1

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