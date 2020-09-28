اصابة 5 افراد من عائلة واحدة اثر سقوط صاروخ كاتيوشا على منزلهم

2020/09/28 | 18:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر امني اليوم الاثنين ، عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد على احدى المنازل السكنية مما ادى الى إستشهاد 3 من أفرادها بينهم أطفال وجرح إثنين في حالة خطرة”.

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