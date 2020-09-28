“ارتفاع هائل” لإصابات كورونا في الرصافة… تقترب من 44 الف إصابة

2020/09/28 | 18:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق -بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 621 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 442 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 621 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 442 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 78 حالة

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قطاع الرصافة 114 حالة

قطاع المدائن 33 حالة

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قطاع بغداد جديدة 39 حالة

قطاع الاعظمية 45 حالة

قطاع الاستقلال 18 حالة .

قطاع البلديات الثاني 80 حالة .

قطاع الشعب 16 حالة .

قطاع الصدر 19 حالة .

– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ـــــ 179

مدينة الصدر 49 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



قطع 74 .



الحبيبية , الكيارة , جميلة .



الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 .



541 , 538 , 537 , 532 , 517 , 550 , 544

, 345, 357 .



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320 , 328 ,331 الشعب 11 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي ,333 ,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , المعسكر , , الزراعي , 771 , البلديات 14

, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 10 حالات محلة 505, 503, •

الامين 7 حالات محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 .



743•

, تل محمد , بغداد جديدة 6 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 9 حالات محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , 949•

905 , تقاطع الاورزدي , 906 , 909 , الكرادة 7 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , الاعظمية 11 حالة محلة, 314

العبيدي 4 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , •

الطالبية 5 حالات محلة 323 , 321 , •

.



حي الزهراء 11 حالة محلة , 757 , 759 , الخنساء,

.



ام الكبر والغزلان 4 حالات محلة 345 , 337 ,

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الراشدية 3 حالات / قرية عباس

الحسينية 11 حالة محلة , 222 , 215 , الانتصار , بوب الشام , كميرة .



215 , 217 ,

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الرشاد 7 حالات محلة 771 , 752 , 772

زيونة 4 حالات محلة 702 , 703 , 704 , 706

والكفاح حالتين محلة 125

بسماية حالة واحدة عمارة 10

التاجي حالة واحدة الزراعي و• سبع ابكار حالتين محلة 332, 342

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 43819 توفي منهم1241 للاسف فيما اكتسب الشفاء 37059 ومتبقي قيد العلاج 5591”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 403

الوفيات: 2

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