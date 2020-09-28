2020/09/28 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: استشهاد خمسة باستهداف منزل بصاروخ الكاتيوشا في الرضوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: استشهاد خمسة باستهداف منزل بصاروخ الكاتيوشا في الرضوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: استشهاد خمسة باستهداف منزل بصاروخ الكاتيوشا في الرضوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).