الإسراع بإنجاز القنصلية الأميركية بأربيل.. أبرز محاور لقاء صوفي والقنصل الأميركي

2020/09/28 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الإسراع في إنجاز مبنى القنصلية الاميركية في أربيل، كان محور لقاء جمع محافظها فرست صوفي مع القنصل الأميركي في أربيل روب ولر.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ان الأخير بحث مع القنصل الأميركي عددا من الملفات كان في مقدمتها اكمال مبنى القنصلية الاميركية في أربيل، ومقترح توقيع مذكرة لإطلاق مشروع توأمة أربيل مع مدينة ناشفيل الأميركية.

من جهته أكد محافظ أربيل ان المحافظة ترحب برجال الأعمال والمستثمرين الاميركيين، مبديا استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة للإسراع بإنجاز مبنى القنصلية التي تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والتي تم وضع حجر الأساس لها بالعام الفين وثمانية عشر.

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