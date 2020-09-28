ضحايا بينهم أطفال.. صاروخ كاتيوشا يدمر منزل أسرة فقيرة قرب مطار بغداد

2020/09/28 | 18:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقتل وأصيب 5 أشخاص بينهم أطفال، الإثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا على منزل قرب مطار بغداد.

وقال ضابط في الشرطة في حديث لـ"الترا عراق"، 28 أيلول/سبتمبر، إن "صاروخًا من نوع كاتيوشا، سقط عصر اليوم، على منزل أسرة فقيرة قرب سياج مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة".

وأضاف الضابط، أن "الصاروخ أسفر عن مقتل ثلاثة 3 أشخاص وإصابة اثنين من أفراد الأسرة بينهم أطفال، وتدمير أجزاء من المنزل".

وحصل "الترا عراق"، على صور للضحايا يعتذر عن نشرها لبشاعتها، فيما أظهرت إحدى الصور الأثار التي خلفها سقوط الصاروخ على المنزل.

وتشن فصائل مسلحة هجمات صاروخية متواصلة على مطار بغداد، وتقول إنها تستهدف "قاعدة فكتوريا" التي تضم قوات أمريكية، لكن تلك الصواريخ غالبًا ما تصيب منازل مدنيين أو ممتلكات عامة.

فيما سارعت منصات على صلة بالفصائل المسلحة، إلى نفي صلة تلك الفصائل بالقصف الذي أصاب منزل الأسرة الفقيرة، وقالت إن "العملية قرب مطار بغداد تندرج ضمن أساليب المخابرات العالمية التي تحاول خلط الأوراق بضرب سمعة وشعبية المقاومة".

لكن الضابط في وزارة الداخلية أوضح لـ"الترا عراق"، إن "العملية تندرج ضمن نشاطات الفصائل المسلحة المستمرة بإطلاق صواريخ الكاتيوشا، ونصب العبوات الناسفة، والتي يذهب ضحيتها مدنيون غالبًا"، مشيرًا إلى أن "الصاروخ الذي سقط على المنزل قرب المطار، أطلق من منطقة حي الجهاد".

وبدأت فصائل مسلحة موالية لطهران، منذ أسابيع، حملة ضد الشركة البريطانية المسؤولة عن حماية المطار، شملت قصف مقرها في منطقة القادسية وسط العاصمة، فيما تشير معلومات مصادر أمنية إلى أن تلك الفصائل تسعى من وراء ذلك إلى الاستيلاء على عقود ووظائف في مطار بغداد.

وكان زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد قال، أواخر حزيران/يونيو الماضي، إن القصف الصاروخي الذي يستهدف مطار بغداد والمنطقة الخضراء ليس موجهًا ضد العراق أو العراقيين، بل ضد الأمريكيين.

ويتعرض محيط مطار بغداد إلى هجمات صاروخية شبه يومية، فضلاً عن مواقع أخرى في العاصمة ومدن البلاد، من بينها المناطق القريبة من السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية.

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