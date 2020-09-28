محافظ ذي قار يبحث ملف حسم دعاوى ذوي شهداء وجرحى التظاهرات

2020/09/28 | 18:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذي قار- واع- زهراء صباح

بحث محافظ ذي قار ناظم الوائلي اليوم الاثنين، مع رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر ملف حسم دعاوى ذوي شهداء وجرحى التظاهرات في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوائلي بحث مع رئيس محكمة الاستئناف عددا من الملفات والقضايا القانونية والقضائية التي رفعتها المحافظة لغرض التحقيق فيها".

وأضاف، أن "من ضمن هذه الملفات ملف حسم دعاوى ذوي شهداء وجرحى التظاهرات السلمية في المحافظة وفقا للقانون والإجراءات القضائية المتبعة".

وتابع مراسلنا، أن "الوائلي وجّه الدوائر القانونية في المحافظة بمتابعة هذه القضايا، فيما أثنى رئيس محكمة الاستئناف على جهود المحافظة، مؤكداً دعم هذه الجهود لإعادة بسط الأمن والاستقرار".

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