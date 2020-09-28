قتلى وجرحى في قصف على محيط مطار بغداد

2020/09/28 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني عراقي، الإثنين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بسقوط صاروخ على منزل قرب مطار بغداد، في عملية يعتقد أن ميليشيات تابعة لإيران مسؤولة عنها.

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