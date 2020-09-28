قائد أمريكي رفيع يصل الى قاعدة عين الاسد الجوية

2020/09/28 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..كشف مصدر أمني، الاثنين، عن وصول قائد كبير في الجيش الامريكي الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قائدا أمنيا رفيع المستوى في الجيش الامريكي وصل على متن طائرة خاصة الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، من دون معرفة اسم القائد الذي احيط عند وصوله بإجراءات امنية غير مسبوقة”.وأضاف، أن “وصول القائد تزامن مع نية امريكا غلق سفارتها في بغداد واتخاذ اجراءات عاجله لنقل ما تبقى من طاقم السفارة الى قاعدة عين الاسد الجوية”، مبينا ان “طيران امريكي حلق وبشكل مكثف فوق قاعدة الأسد”.وكانت أنباء أفادت، أمس الاحد، بنية القوات الامريكية غلق سفارتها وسط بغداد.



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