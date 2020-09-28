سايكس بيكو في مرحلتها الثالثة وخطوط تقسيم الجغرافيا النفطية - حسن خليل غريب

2020/09/28 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب في أعقاب احتلال العراق في العام 2003، كتمهيد لاحتواء المنطقة العربية، ولأنها مُنيت بالفشل الذريع بفعل انطلاقة المقاومة الوطنية العراقية وإلحاق الهزيمة بقوات الاحتلال الأميركي، إندلعت حروب تقسيم المنطقة على قواعد الجغرافيا الطائفية، في العام 2011، حسب خرائط برنارد لويس، واستناداً إلى نتائجها الفاشلة أصيبت بالكثير من الندوب والكسور، ومن أهمها:1-إسقاط الأنظمة التي قامت حركات الإسلام السياسي بتأسي ......





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