بصور تذهل العقول: مدينة عراقية تغفو على ملايين اطنان آلاثار والمعادن النفيسة.. 5 بالمئة فقط المكتشف من كنوزها المدفونة

2020/09/28 | 19:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

مدينة الشرقاط التابعة الى محافظة صلاح الدين شمال مدينة بيجي تعد منجماً لواحدة من اهم حضارات وادي الرافدين وهي الحضارة الآشورية(علاوة على الثروة المعدنية والزراعية)، حيث تضم المدينة قلعة الشرقاط (قلعة آشور) عاصمة المملكة الآشورية.

يرجح ان اصل اسم (الشرقاط) هو (آشور گات) وتعني بوابة آشور، وقد بدأت اول مرحلة لرحلة الاستشكاف في عام ١٨٢١ ميلادي فزار هذه المدينة عدد من المستكشفين الاوربيين امثال كلوديوس جيمس ريتش وهنري اوستن ليارد الذي عثر اثناء تنقيبه على تمثالاً من الحجر الاسود يعود لحقبة الملك شلمنصر الثالث نُقِشَ عليه نصاً مسمارياً ، وتوالت الزيارات حتى وصلت الى مرحلة التنقيب الآثاري العلمي في مواقع المشرق العربي متمثلة بالبعثة الألمانية التي بدأت تنقيباتها في قلعة الشرقاط عام ١٩٠٢ ميلادي بقيادة فالتر اندريه واستمرت حتى عام ١٩١٤ ميلادي.

هيئة الآثار و التراث تتسلم 108 قطعة اثرية من مديرية اثار صلاح الدين تعود إلى العصر الآشوري عثر عليها بسبب السيول الأخيرة التي إصابات مدينة الشرقاط pic.twitter.com/WunGTTsvun

— History of Mesopotamia (@GilgameshIQ) December 12, 2018

وتم العثور على آثار قلعة آشور التي يرجح ان يعود تاريخ بنائها الى ٢٥٠٠ عام قبل الميلاد والتي إتخذها الآشوريون مستقراً لهم ولجيوشهم حتى اصبحت عاصمة للحضارة الآشورية وقد انقسمت مدينة آشور قسمين الاول يسمى (لبّ الي) معناه (قلب المدينة) والثاني (أل أيشُ) وتعني (المدينة الجديدة).

العاصمة الآشورية ( آشور – قلعة الشرقاط) بعد تحريرها من داعش يلاحظ _ سلامة أقواس بوابة تابيرا tabira باستثناء جهة اليسار بسبب تفجير pic.twitter.com/FEojFske0I

— الخبر من مصدره (@News_F_S) December 11, 2016

ونتجت حملات التنقيب الالمانية عن استكشاف عدد من معالم المدينة القديمة وخاصة المعالم الدينية مثل معبد الإله آشور حيث تعتبر المدينة مستقراً للاله آشور لذلك فقد تميزت بأهمية دينية لدى الآشوريين ومن المعالم ايضا القصر القديم ، معبد آنو وأدد ،القصر الجديد ، بوابة تابيرا (البوابة الرئيسة للمدينة) والبوابة الجنوبية وغيرها.

المذبح (وهو الجزء المركزي من كل المعابد الدينية في مختلف الأديان عدا الاسلام) هو الجزء الذي كانت تقدم عليه النذور الحيوانية والنباتية واحيانا البشرية.

في الصور نموذجان من المذابح في مدينة آشور (قلعة الشرقاط حاليا) مصنوعان من الفخار على شكل دار.



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— Al Baghdadi (@AllBaghdadi2) February 17, 2020

وعلى رغم من جميع الحملات التنقيبية فإنه وحسب خبراء الآثار ما وجد من آثار يمثل 5 % من بقايا آثار المكنوزة في هذه المنطقة،و مازالت الشرقاط منجماً كما ذكرنا سابقاً فحتى عام ٢٠١٨ عندما انجرف عددا كبيرا من القطع الأثرية نتيجة السيول التي حصلت فيها، وتعود هذه القطع لفترة متأخرة فجُمعت وتم نقلها الى بغداد.

وحتى اليوم تشير البحوث ان هنالك عدد كبير من الآثار التي لم تكتشف والتي استقرت تحت شوارع هذه المدينة،الى جانب القيمة التاريخية لا بد من الإشارة الى اهمية موقعها الاستراتيجي و مرور نهر دجلة الذي اكسبها أرض خصبة غنية بالمواد العضوية التي جعلت منها ارضاً غنيةً صالحة للزراعة بالإضافة الى امتلاكها لثروة طبيعية مهمة كالنفط والغاز الطبيعي والكبريت.

القليل من سحر #العراق و روعة اريافه.

جمال القرى ، عفوية الطبيعة غير المصطنعة التي لم ولن يتدخل الانسان بأفساد جمالها ..

قرية #الخانوكة شمال محافظة #صلاح_الدين بـ قضاء #الشرقاط على ضفاف نهر دجلة من اعلى جبال #مكحول#العراق #بغداد #الكاظمي pic.twitter.com/xCqLutAPlE

— غزوان الثابت (@gazawanismaeel) May 6, 2020

وتعتبر الشرقاط من الاماكن السياحية ذات الطبيعة الخلابة التي لايعرف عنها شيئا اغلب العراقيين، لقلة الحديث عنها او قصدها، ولكن الاستمتاع بأجوائها يجعل الكثيرين يطروحون سؤالا مهما وهو لماذا لايتم تشييد المشاريع الاستثمارية فيها حتى لو كانت بمساحات صغيرة تجتذب السياح لها في كل وقت .

مـتـقـطـفـات وصور مـن اجــواءالـسـاحل الايـسر مـن الـشرقـاطتــلال وهـضـاب سـاحـلي حـيـثجمـال الـطـبيـعه وهـدوء والـمكان جـعـله مـنهـا مـكـان تـلجـأ الـيـه الـعـوائل والاصـدقـاء للـتغـير مـن الاجـواء ألـمنزليـه والـضـغوطات الـنفسـيه وهكذا مناطق ضحت برجالها لتكون أرضنا طاهره✌ pic.twitter.com/T6f1WxgQvn

— الأعلامي ضرغام عبدالله (@omarali87911) February 27, 2019

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