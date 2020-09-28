الكاظمي لوزير الدفاع الايطالي: العراق يواجه تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت

2020/09/28 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الإثنين، وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجال الأمن وتدريب القوات العراقية، وفي مجال الصناعة العسكرية”.

وأعرب الكاظمي، بحسب البيان، عن “رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وايضا مع التحالف الدولي، وأن يكون لإيطاليا دور في تهدئة الأوضاع بالمنطقة”، مبينا ان عصابات داعش الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا في العراق من خلال خلاياها النائمة، والقوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقتها”.

وأكد أن “الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار”، مشددا على أن “الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون”.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، “حرص واهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب، الذي ما زال قائما ويهدد أمن العراق والمنطقة”، معبراً عن سعادته بالتعاون الثنائي، وأيضا على مستوى الناتو”.

واكد جويريني، “ضرورة أن تتوجه جهود المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية، حيث عدّ نجاحها مهما لاستقرار المنطقة برمتها”.





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