الكاظمي: الحكومة العراقية تواجه اليوم تحدياً خطيراً يتمثل بالسلاح المنفلت

2020/09/28 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، 28 أيلول، 2020، أن الحكومة العراقية تواجه اليوم تحدياً خطيراً يتمثل بالسلاح المنفلت.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " الكاظمي، استقبل وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجال الأمن وتدريب القوات العراقية، وفي مجال الصناعة العسكرية".

واضاف البيان أن "الكاظمي رحب بالوفد الضيف وأعرب عن رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وايضا مع التحالف الدولي، وأن يكون لإيطاليا دور في تهدئة الأوضاع بالمنطقة"، مبينا أن "عصابات داعش الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا في العراق من خلال خلاياها النائمة، مؤكدا أن القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقتها".

وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار"، مبينا أن "الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني "حرص واهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب، الذي ما زال قائما ويهدد أمن العراق والمنطقة".

وعبّر وزير الدفاع الإيطالي عن "سعادته بالتعاون الثنائي، وأيضا على مستوى الناتو"، مشددا على "ضرورة أن تتوجه جهود المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية، حيث عدّ نجاحها مهما لاستقرار المنطقة برمتها".

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