عضو بالأمن النيابية: جهة وحيدة تتحمل مسؤولية الكشف عن مستهدفي البعثات

2020/09/28 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الأثنين (28 أيلول 2020)، أن الأجهزة الحكومية بكل صنوفها مسؤولة عن الكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء، لافتا إلى أن الحشد الشعبي أعلن براءته وأخلى ساحته من هذه العمليات.

وقال الركابي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الخروقات الأمنية المتكررة تجاه البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء، يجعل البلاد أمام مرحلة صعبة"، مشددا على "ضرورة معرفة تلك الجهات التي ربما تكون مرتبطة بأجندة خارجية هدفها زعزعة استقرار العراق".

وأضاف أن "الفصائل المنضوية في هيأة الحشد الشعبي الرسمية، أعلنت براءتها وأخلت مسؤوليتها من تلك العمليات"، مؤكداً أن "مسؤولية القوات الأمنية وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة الكشف عن تلك الجهات وأن لا تقف موقف المتفرج قبل فوات الاوان".

وتتعرض البعثات والمنشآت التابعة الى دول التحالف الدولي في العراق الى استهداف بين فترة واخرى بصواريخ وعبوات ناسفة، دون تحديد الجهة التي تقوم بالاستهداف.

ومنذ مساء يوم أمس، تتوارد الانباء عن جدية الولايات المتحدة، بإغلاق سفارتها في بغداد، على خلفية الهجمات الصاروخية التي تطالها بشكل يومي من قبل جهات مجهولة، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من قبل الحكومتين العراقية والأمريكية بهذا الشأن.

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