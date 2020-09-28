الكاظمي يشدد على جميع الأجهزة الأمنية باهمية تكثيف جهودها الاستخبارية للحد من الجرائم التي تروّع المواطنين/موسع

2020/09/28 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية، مؤكدا انه سيتم معاقبة كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية ، وأمر الكاظمي بفتح تحقيق فوري بحادثة منطقة البوشعبان ( البوعامر ) قضاء الرضوانية في بغداد، وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات.وشدد الكاظمي ، بحسب قيادة العمليات المشتركة ، على جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين، وأكد عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل.واوضحت قيادة العمليات ان " هذه العصابات أقدمت عصر اليوم على ارتكاب جريمة جبانة في منطقة البوشعبان ( البوعامر ) قضاء الرضوانية في بغداد، عندما استهدفت بصاروخي كاتيوشا منزل أحدى العوائل الآمنة ودمرته بالكامل وتسببت باستشهاد خمسة أشخاص، ( ثلاثة أطفال وأمرأتين ) وجرح طفلين، مبينة انه قد تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد "./انتهى5

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