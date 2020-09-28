العمليات المشتركة : استشهاد خمسة أشخاص وجرح طفلين باستهداف منزلهم بصاروخ كاتيوشـا قرب مطار بغداد

2020/09/28 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن استشهاد خمسة أشخاص، ( ثلاثة أطفال وأمرأتين ) وجرح طفلين، جراء استهداف بصاروخي كاتيوشا لمنزل أحدى العوائل الآمنة وتدميره بالكامل قرب مطار بغداد ، مشيرة الى انه تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد ./انتهى5

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