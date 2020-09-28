الكاظمي يوجه بايداع القوة الامنية بالتوقيف وفتح تحقيق فوري في حادثة الرضوانية

2020/09/28 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيداع القوة الأمنية الماسكة، و الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية ، .وأمر الكاظمي بفتح تحقيق فوري في حادث منطقة البوشعبان ( البوعامر ) قضاء الرضوانية في بغداد، وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات.وكانت قيادة العمليات المشتركة اعلنت عن استشهاد خمسة أشخاص، ( ثلاثة أطفال وأمرأتين ) وجرح طفلين، جراء استهداف بصاروخي كاتيوشا لمنزل أحدى العوائل الآمنة وتدميره بالكامل قرب مطار بغداد./ انتهى5

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