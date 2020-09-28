الكاظمي يبحث خطوات تشييد ألف مدرسة في أنحاء العراق

2020/09/28 | 19:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، على ضرورة ان تكون خطة بناء المدارس شاملة لأنحاء العراق....

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