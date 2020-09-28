2020/09/28 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص…بين النائب المستقبل باسم خزعل، الاثنين، ان المفوضية العليا للانتخابات غير قادرة على اجراء الانتخابات لجملة من الاسباب.وقال خزعل في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “مفوضية الانتخابات غير قادرة على اجراء الانتخابات المبكرة او الدورية في الوقت الحالي”، لافتا الى ان “الاسباب التي تمنع المفوضية من اجراء الانتخابات هي مشكلة الدوائر الانتخابية المتعددة وقانون المحكمة الاتحادية”.واضاف ان “المفوضية غير مستعدة لاجراء الانتخابات في ظل عدم حسم الدوائر الانتخابية ولم تتكيف مع طبيعة تقسيم تلك الدوائر”، مبينا ان “قانون المحكمة الاتحادية وتعديله الاخير غير دستوري كونه مخالف للمادة 92 من الدستور وهذا ما يجعل المحكمة غير شرعية”.وتابع ان “غياب الشرعية للمحكمة الاتحادية ستنعمش على نتائج الانتخابات وتكون غير قانونية لعدم وجود جهة تصادق عليها”.واكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت الماضي، ان بيانات وزارة التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة.انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : المفوضية غير قادرة على اجراء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : المفوضية غير قادرة على اجراء الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).