العمليات المشتركة تصدر بياناً بعد سقوط صاروخي كاتيوشا على عائلة في بغداد

2020/09/28 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، بياناً بعد سقوط صاروخي كاتيوشا على عائلة في قضاء الرضوانية ببغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والقوات الأمنية قصارى جهدها في سبيل رعاية مصالح المواطنين وحمايتهم وبسط القانون ودعم الاستقرار، تنبري عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون لممارسة أعمالها الوحشية وترتكب الجرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس"، لافتة الى أن "هذه العصابات أقدمت عصر اليوم على ارتكاب جريمة جبانة في منطقة البوشعبان (البوعامر) في قضاء الرضوانية في بغداد، عندما استهدفت بصاروخي كاتيوشا منزل أحد العوائل الآمنة ودمرته بالكامل وتسببت باستشهاد خمسة أشخاص، (ثلاثة أطفال وامرأتين) وجرح طفلين، وقد تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد".

وأضافت أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بإيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية، وستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات"، مبينا أن "الكاظمي شدد على جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين، وأكد عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل".

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