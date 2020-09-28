نائب جمهوري: ترامب يستقطع 70 الف دولار من اموال دافعي الضرائب لقص شعره

2020/09/28 | 19:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …انتقد النائب الجمهوري السابق تشارلي دينيت ، الاثنين، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن تهربه من الضرائب ، مبينا ان الرئيس الامريكي يعيش حياة مترفة بينما يجعل دافعي الضرائب يدعمون اخفاقاته التجارية بالاعفاءات الضريبية.ونقل موقع رو ستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن دينيت العضو السابق عن الحزب الجمهوري من ولاية بنسلفانيا قوله ” يجب ان يشعر الامريكيون بالغضب لأن الرئيس لانفاقه 70 الف دولار على تصفيف شعره بينما يستقطع 750 دولارا من الضرائب الفيدرالية “.واضاف ان ” من المدهش ان يتساءل الناس هل ترامب محتال على الضريبة ؟ والجواب لقد استقطع 70 الف دولار لقصات شعره ، يا الهي انني ادفع 25 دولارا كل شهرين لقص شعري و 150 دولارا بالسنة لقص الشعر” .وردا على سؤال ساخر من المضيف الذي سأل دينيت هل تعتقد ان يحصل على مالايستحقه كرئيس؟ اجاب ” يجب ان اعرف ترامب على حلاقي جيمي موير في الينتاون حيث يدفع الاشخاص هناك 20 الى 25 دولار على الأقل الرجال ، مقابل قصات شعرهم.



لكن السؤال الأكبر هو أنه هل يخسر أموالاً في منتجعات الغولف وفنادقه الخاصة ؟ “.واشار الى أن ” رئيس الولايات المتحدة مدهش في تهربه الضريبي انه يفتح جميع أنواع الأسئلة حول عدالة الدخل وعدم المساواة في الدخل ومن يدفع نصيبه العادل هذا مذهل ومحير حقًا “.



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