الكاظمي يأمر بتوقيف القوى الماسكة للارض على خلفية هجوم الرضوانية

2020/09/28 | 19:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، بيانا حول الهجوم بصواريخ كاتيوشا في منطقة الرضوانية والذي ادى الى مقتل 5 اشخاص وجرح اثنين.

واعلنت القيادة في بيانها الذي تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (28 ايلول 2020)، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي امر ، بإيداع القوة الأمنية الماسكة للأرض، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية.

وادناه نص البيان:

"في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والقوات الأمنية قصارى جهدها في سبيل رعاية مصالح المواطنين وحمايتهم وبسط القانون ودعم الاستقرار، تنبري عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون لممارسة أعمالها الوحشية وترتكب الجرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس. فقد أقدمت هذه العصابات عصر اليوم على ارتكاب جريمة جبانة في منطقة البوشعبان ( البوعامر ) قضاء الرضوانية في بغداد، عندما استهدفت بصاروخي كاتيوشا منزل أحد العوائل الآمنة ودمرته بالكامل وتسببت باستشهاد خمسة أشخاص، ( ثلاثة أطفال وأمرأتين ) وجرح طفلين، وقد تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد .

ووجه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، بإيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية، وستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات".

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