رئيس الوزراء يبحث سلسلة ملفات مع وزير الدفاع الإيطالي الذي يزور بغداد

2020/09/28 | 19:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجال الأمن وتدريب القوات العراقية، وفي مجال الصناعة العسكرية.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 ايلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجال الأمن وتدريب القوات العراقية، وفي مجال الصناعة العسكرية".

ورحب الكاظمي كما ورد في البيان بـ "الوفد الضيف وأعرب عن رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وايضا مع التحالف الدولي، وأن يكون لإيطاليا دور في تهدئة الأوضاع بالمنطقة".

وبيّن الكاظمي أن "عصابات داعش الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا في العراق من خلال خلاياها النائمة، مؤكدا أن القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقتها".

وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار"، مبينا أن "الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني "حرص واهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب، الذي ما زال قائما ويهدد أمن العراق والمنطقة، وعبّر عن سعادته بالتعاون الثنائي، وأيضا على مستوى الناتو".

وبيّن جويريني بحسب البيان "ضرورة أن تتوجه جهود المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية، حيث عدّ نجاحها مهما لاستقرار المنطقة برمتها".

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