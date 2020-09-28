ائتلاف النصر: العراق يعاني من عقلية الرئيس التركي

2020/09/28 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…اكد القيادي في ائتلاف النصر جاسم العلياوي، الاثنين، بان العراق يعاني من عقلية الرئيس التركي، فيما اشار الى ان اي وجود اجنبي في البلاد انتهاك للسيادة الوطنية.وقال العلياوي لـ /المعلومة/، ان “السياسة العراقية مع دول الجوار ومنها تركيا مرتبكة”، لافتا الى “ضرورة ان تكون اتفاقيات لمعالجة كل الملفات المطروحة في المشهد العام”.وأضاف، أن “تركيا تتصرف وكأنها دولة عظمى في المنطقة وهي لا تهتم للكثير من الملفات الموجودة”، معتبرا أن “ العراق يامكانه استعادة قدراته والضغط على انقرة في حسم الكثير من الإشكالات التي يعاني منها العراق بسبب عقلية اردوغان”.وكانت القوات التركية توغلت في اجزاء واسعة في شمال العراق وتسببت في هجرة مئات الاسر والسيطرة على مناطقهم.



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