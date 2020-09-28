عاجل | قيادة العمليات المشتركة تصدر بيانا بعد استشهاد عائلة عراقية بسقوط صاروخي كاتيوشا على منزلها قرب مطار بغداد

2020/09/28 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

*قيادة العمليات المشتركة تصدر بيانا بعد استشهاد عائلة عراقية بسقوط صاروخي كاتيوشا على منزلها قرب مطار بغداد

*العمليات المشتركة: عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون تواصل ممارسة أعمالها الوحشية وترتكب الجرائم بحق المواطنين الآمنين بهدف خلق الفوضى وترويع الناس

*العمليات المشتركة: العصابات أقدمت على ارتكاب جريمة جبانة في منطقة البوشعبان “البوعامر” بقضاء الرضوانية في بغداد

*العمليات المشتركة: صاروخان نوع كاتيوشا يستهدفان منزل إحدى العوائل الآمنة ودمرته بالكامل وتسببت باستشهاد 5 أشخاص “ثلاثة أطفال وامرأتين” وجرح طفلين

*العمليات المشتركة: تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد

*العمليات المشتركة: القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي وجه بإيداع القوة الأمنية الماسكة وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف لتقاعسها عن أداء مهامها

*العمليات المشتركة: ستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية

*العمليات المشتركة: الكاظمي أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات

*العمليات المشتركة: الكاظمي وجه جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروع المواطنين

*العمليات المشتركة: الكاظمي يؤكد عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل

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