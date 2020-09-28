2020/09/28 | 19:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش العراقي: مقتل 5 أشخاص جراء سقوط صاروخين على منزل غرب بغداد (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/28 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي: مقتل 5 أشخاص جراء سقوط صاروخين على منزل غرب بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي: مقتل 5 أشخاص جراء سقوط صاروخين على منزل غرب بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).