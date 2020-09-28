الزوراء يستعيد لاعبه من الإجازة

2020/09/28 | 19:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]التحق لاعب الزوراء، الموريتاني الحسن احويبيب، اليوم الاثنين، بتدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته، التي منحت له مع إلغاء الموسم الماضي.

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