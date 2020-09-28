الكاظمي لـ'دولة صديقة': نواجه تحديا خطيرا

2020/09/28 | 20:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأثنين، أن الحكومة العراقية تواجه تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار، مبينا أن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، والوفد المرافق له، اليوم، (28 أيلول 2020)، وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" انه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجال الأمن وتدريب القوات العراقية، وفي مجال الصناعة العسكرية".

وأضاف البيان، ان "الكاظمي رحب بالوفد الضيف وأعرب عن رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وايضا مع التحالف الدولي، وأن يكون لإيطاليا دور في تهدئة الأوضاع بالمنطقة".

وبين، أن "عصابات داعش الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا في العراق من خلال خلاياها النائمة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقتها".

كما أكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار، مبينا أن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون".

وتابع البيان، ان "وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، أكد حرص واهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب، الذي ما زال قائما ويهدد أمن العراق والمنطقة، وعبر عن سعادته بالتعاون الثنائي، وأيضا على مستوى الناتو".

وزاد، ان "جويريني بين ضرورة أن تتوجه جهود المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية، حيث عد نجاحها مهما لاستقرار المنطقة برمتها".

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