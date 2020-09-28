الإعلان عن موعد توزيع رواتب الموظفين بشكل كامل

2020/09/28 | 20:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت اللجنة المالية النيابة، الاثنين، أن رواتب الموظفين ستوزع بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري.



وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (28 ايلول 2020)، إنه "لا توجد لوزارة المالية أي مشكلة في الرواتب"، لافتا إلى "وجود إشكال فني حصل بسبب التغيير الجديد في البنك المركزي".

وأكد السعداوي أن "رواتب الموظفين ستوزع بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري"، مشيرا الى أنه "بخصوص موضوع القروض والموازنة المتبقية من موازنة عام 2020، وصلت الموازنة عصرا الى رئاسة مجلس النواب وأعادتها الحكومة صباحا دون معرفة الأسباب، وإنها لم تصل الى اللجنة المالية النيابية".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية، "التزامها بالعمل على تأمين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها "تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

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