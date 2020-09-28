السليمانية تنظم مؤتمرا في اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة

2020/09/28 | 20:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كوردستان اليوم الاثنين 28/9/2020، مؤتمرا صحفيا في مبنى منظمة التنمية المدنية في مدينة السليمانية بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة اعلن فيه عن تقريره حول اوضاع الصحفيين في الاقليم وحقوقهم في الحصول على المعلومة.

وضم المؤتمر كلمة من معهد صحافة الحرب والسلام، اكد فيها ان العراق يحتاج الى قوانين تحمي الصحفي وحقه في الحصول على المعلومات.

PUKmedia عدنان الجاف

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