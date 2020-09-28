سيئول وواشنطن تتفقان على إجراء محادثات رفيعة

2020/09/28 | 20:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، على إجراء محادثات رفيعة المستوى بين البلدين بشأن نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية، في واشنطن بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها صباح اليوم الاثنين، مارشال بيلينغسلي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من التسلح، وهام سانغ-ووك المنسق الكوري للشؤون الدبلوماسية متعددة الأطراف بوزارة الخارجية في مقر وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بسيئول.

ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تبادل الجانبان خلال المحادثات الآراء بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالنظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما وافق الطرفان على مواصلة تعزيز التواصل فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية لنزع السلاح وعدم الانتشار على كل المستويات.

PUKmedia / وكالات ‌

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