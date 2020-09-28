انتقادات ومهاجمة لنص وحبكة مسلسل “دانتيل” وسيرين عبدالنور بالمرصاد

2020/09/28 | 20:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حالة من الاستياء بين عدد من المتابعين بسبب طريقة ردّها على فتاة انتقدت مسلسل “دانتيل” الذي تشارك فيه بدور “ميرنا”.وكتبت متابعة تدعى آية:” بالمجمل العمل ضعيف وركيك والحوارات سيئة ومملة ما بدنا نضل نرقع بلكي بالمستقبل هالنجوم الي منحبهم يفكروا قبل ما يوافقوا على أي نص”، […]

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