2020/09/28 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 376ماذا تفعل الدولة لما تتغول الباطرونا؟مع جائحة كورونا ازدادت الباطرونا جشعا وأظهرت وجها كانت تحفيه تحت الاقنعة.



ضربت جائحة كورونا مصالح الباطرونا في قلب انشطتها الانتاجية والتوزيعية سواء تعلق الامر بإنتاج البضائع المادية او الخدماتية.



لقد توقفت الدورة الاقتصادية وأطلقت الدولة المغربية صيحات الاستغاثة او طلب النجدة معتبرة ان كل يوم يتم تسجيل خسارة مليار درهم.شرع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا تفعل الدولة لما تتغول الباطرونا؟ - التيتي الحبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا تفعل الدولة لما تتغول الباطرونا؟ - التيتي الحبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).